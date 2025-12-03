На улице Сочинской в Уфе перекроют два участка: ограничения будут длиться целый день

Мэрия Уфы сообщила об ограничении движения транспорта на участке улицы Сочинской. Перекрытие будет действовать в течение сегодняшнего дня для обеспечения безопасности при транспортировке крупногабаритного груза.
Согласно сообщению городской администрации, движение будет полностью перекрыто с 11:00 до 22:00 в районе стелы «Уфа — город трудовой доблести» — от съезда на проспект Салавата Юлаева до улицы Октябрьской революции. Также будет закрыт съезд с проспекта Салавата Юлаева на улицу Сочинскую.
