На улице Сочинской в Уфе перекроют два участка: ограничения будут длиться целый день

Согласно сообщению городской администрации, движение будет полностью перекрыто с 11:00 до 22:00 в районе стелы «Уфа — город трудовой доблести» — от съезда на проспект Салавата Юлаева до улицы Октябрьской революции. Также будет закрыт съезд с проспекта Салавата Юлаева на улицу Сочинскую.