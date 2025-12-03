Ричмонд
«Что-то крепкое праймовое»: начинаются съёмки сериала о послевоенном Калининграде «Чужой город»

Жителей региона приглашают принять участие.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде начинаются съёмки телевизионного фильма «Чужой город». Уже на 4 декабря организаторы ищут актёров на роль пограничников. Об этом сообщается на странице «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино.» «ВКонтакте».

Требования к кандидатам: мужчины от 20 до 40 лет, размер одежды 46 — 52, короткая стрижка, без усов и бороды. Задействовать персонажей планируется на протяжении всего дня. В заявке необходимо указать: возраст, рост, размер одежды, прислать актуальное фото и номер телефона.

Проект компании продюсера Игоря Толстунова «Профит» предположительно рассчитан на 12 серий. Сценарий готовили Михаил Зубко, Татьяна Арцеулова, Валентин Емельянов и Константин Сухарьков. В 2023 году планировалось, что режиссёром станет Сергей Чекалов.

«Похоже на что-то крепкое праймовое для ТВ», — анонсировал начало работы над фильмом телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

В конце ноября паром «Амбал» доставил в Калининград декорации, технику и военный реквизит для съёмок нового сериала о Великой Отечественной войне и жизни в послевоенном Калининграде. Сюжет пока держится в секрете.