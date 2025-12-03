Ричмонд
Екатеринбург оказался на 11-м месте рейтинга по качеству жизни

Екатеринбург попал в топ-20 городов с самым высоким качеством жизни.

Источник: Комсомольская правда

Екатеринбург занял 11 место рейтинга городов по качеству жизни по итогам 2025 года. Такую статистику представил Финансовый университет при правительстве РФ.

Мониторинг проводился по нескольким направлениям: материальное благополучие, доступность недвижимости, качество медосблуживания, состояние экологии, работа образовательных учреждений и другим.

— Доступность культурных ценностей и возможностей для самореализации выше всего в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Ярославле, Твери, Томске, Рязани и Уфе, — сказано в документе.

В топ-10 городов с высоким качеством жизни вошли: Москва, Севастополь, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург, Владикавказ, Тула, Новороссийск, Владимир и Набережные Челны.

Отмечается, что оценка качества жизни не проводилась в Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Орле и на новых территориях РФ.