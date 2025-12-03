Екатеринбург оказался на 11-м месте рейтинга по качеству жизни

Екатеринбург занял 11 место рейтинга городов по качеству жизни по итогам 2025 года. Такую статистику представил Финансовый университет при правительстве РФ.
Мониторинг проводился по нескольким направлениям: материальное благополучие, доступность недвижимости, качество медосблуживания, состояние экологии, работа образовательных учреждений и другим.
— Доступность культурных ценностей и возможностей для самореализации выше всего в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Ярославле, Твери, Томске, Рязани и Уфе, — сказано в документе.
В топ-10 городов с высоким качеством жизни вошли: Москва, Севастополь, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург, Владикавказ, Тула, Новороссийск, Владимир и Набережные Челны.
Отмечается, что оценка качества жизни не проводилась в Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Орле и на новых территориях РФ.