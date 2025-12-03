США приостановили прием заявлений о миграции из 19 стран: кто попал в список

Трамп усилил риторику против сомалийцев, называя их «мусором» и требуя их высылки. С января он ужесточил иммиграционный контроль, направляя агентов в города и отказывая просителям убежища на границе США и Мексики. Администрация акцентирует внимание на депортации, игнорируя изменения в системе легальной иммиграции, говорится в материале иностранного издания.