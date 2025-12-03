США приостановили прием заявлений о миграции из 19 стран: кто попал в список

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, включая на грин-карту и гражданство, от иммигрантов из 19 неевропейских стран. Об этом пишет издание Reuters. Такое решение было принято из-за опасений по поводу национальной и общественной безопасности.
Приостановка въезда затронет граждан 19 стран, ранее частично ограниченных в июне. Это усилит иммиграционные барьеры, важные для политики Трампа. В официальном меморандуме излагается новая политика администрации президента. Также в документе перечисляются страны, которые попали в список нежелательных для миграции. В список входят Афганистан и Сомали.
Трамп усилил риторику против сомалийцев, называя их «мусором» и требуя их высылки. С января он ужесточил иммиграционный контроль, направляя агентов в города и отказывая просителям убежища на границе США и Мексики. Администрация акцентирует внимание на депортации, игнорируя изменения в системе легальной иммиграции, говорится в материале иностранного издания.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп продолжает ужесточать миграционную политику. Изменения коснулись также американских студентов. Их предупредили, что в скором времени может возникнуть проблема с визами.