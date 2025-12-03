Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США приостановили прием заявлений о миграции из 19 стран: кто попал в список

Reuters: США приостановили прием всех заявлений на иммиграцию из 19 стран.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, включая на грин-карту и гражданство, от иммигрантов из 19 неевропейских стран. Об этом пишет издание Reuters. Такое решение было принято из-за опасений по поводу национальной и общественной безопасности.

Приостановка въезда затронет граждан 19 стран, ранее частично ограниченных в июне. Это усилит иммиграционные барьеры, важные для политики Трампа. В официальном меморандуме излагается новая политика администрации президента. Также в документе перечисляются страны, которые попали в список нежелательных для миграции. В список входят Афганистан и Сомали.

Трамп усилил риторику против сомалийцев, называя их «мусором» и требуя их высылки. С января он ужесточил иммиграционный контроль, направляя агентов в города и отказывая просителям убежища на границе США и Мексики. Администрация акцентирует внимание на депортации, игнорируя изменения в системе легальной иммиграции, говорится в материале иностранного издания.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп продолжает ужесточать миграционную политику. Изменения коснулись также американских студентов. Их предупредили, что в скором времени может возникнуть проблема с визами.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше