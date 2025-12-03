Пострадавшим на производстве омичам выдали 14 отечественных автомобилей

Четырнадцать серьезно пострадавших на производстве омичей получили адаптированные для инвалидов автомобили. Машины вручены жителям региона по программе государственной поддержки граждан, переживших серьезные травмы на предприятиях.
«Сегодня только два человека получают машины впервые, в основном уже в третий-четвертый раз, ведь срок пользования автомобилем — семь лет. Такая поддержка со стороны государства позволяет гражданам, пережившим серьезные травмы, вести максимально полноценный образ жизни — посещать поликлиники, магазины, путешествовать, ездить на дачу, на рыбалку, а не находиться запертыми в четырех стенах», — сказал заместитель управляющего Отделением СФР по Омской области Леонид Криворучкин.
В ведомстве отметили, что стоимость контракта на поставку специализированных машин в Омскую область, составила 18,3 миллиона рублей. Автомобили приобретаются Социальным фондом за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. С 2000 года омским отделением фонда выдано 588 автомобилей, ими обеспечены 172 получателя.