Пострадавшим на производстве омичам выдали 14 отечественных автомобилей

«Сегодня только два человека получают машины впервые, в основном уже в третий-четвертый раз, ведь срок пользования автомобилем — семь лет. Такая поддержка со стороны государства позволяет гражданам, пережившим серьезные травмы, вести максимально полноценный образ жизни — посещать поликлиники, магазины, путешествовать, ездить на дачу, на рыбалку, а не находиться запертыми в четырех стенах», — сказал заместитель управляющего Отделением СФР по Омской области Леонид Криворучкин.