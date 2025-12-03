Ричмонд
СМИ: Правительство РФ может отказаться от идеи постройки Севсиба

Российское правительство считает нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Севсиба) — на работы уйдет порядка 50 триллионов рублей из-за проблемных геологических условий. Об этом в среду, 3 декабря, сообщил источник, ссылаясь на письмо вице-премьера Виталия Савельева.

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и правительству Кузбасса рассмотреть вопрос о строительстве этой магистрали еще в 2023 году.

— Правительство посчитало нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали — участков от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи в Китае, — цитирует его газета «Коммерсант».

Главная причина отказа от проекта — слишком большая затратность. Реализовать идею было возможно, однако инвестиционная программа РЖД и так существенно сокращена.

Вопрос о строительстве Севсиба обсуждается уже много лет, рассматривались разные маршруты. Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года предусматривала начало работ по строительству магистрали протяженностью 1,9 тысячи километров.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что на северо-востоке города построят и реконструируют более пяти километров дорог. Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Золотов отметил, что новый проект обещает значительно облегчить жизнь как пешеходам, так и водителям.

