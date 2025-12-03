СМИ: Правительство РФ может отказаться от идеи постройки Севсиба

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что на северо-востоке города построят и реконструируют более пяти километров дорог. Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Золотов отметил, что новый проект обещает значительно облегчить жизнь как пешеходам, так и водителям.