Шестерым гражданам РФ грозит тюрьма за игру в покер в Таиланде

Азартные карточные игры запрещены в Таиланде.

Источник: Аргументы и факты

Туристическая полиция Таиланда задержала шестерых россиян за нелегальную игру в покер на острове Пханган. Об этом сообщает тайская газета Khaosod.

В ходе рейда в арендуемом частном доме правоохранители задержали десять иностранных граждан. Кроме россиян, среди задержанных были граждане Германии, Британии, Израиля и Румынии.

Полиция изъяла на месте более 4 тыс. долларов США, покерный набор и другое оборудование. Все задержанные доставлены в местный участок на Пхангане.

Им предъявлены обвинения в участии в азартных играх, которые запрещены в Таиланде. Один из россиян, по данным следствия, подозревается в организации покерной партии.

Ранее Таиланд депортировал россиянина в России за нарушение иммиграционного законодательства страны.