Шестерым гражданам РФ грозит тюрьма за игру в покер в Таиланде

Туристическая полиция Таиланда задержала шестерых россиян за нелегальную игру в покер на острове Пханган. Об этом сообщает тайская газета Khaosod.
В ходе рейда в арендуемом частном доме правоохранители задержали десять иностранных граждан. Кроме россиян, среди задержанных были граждане Германии, Британии, Израиля и Румынии.
Полиция изъяла на месте более 4 тыс. долларов США, покерный набор и другое оборудование. Все задержанные доставлены в местный участок на Пхангане.
Им предъявлены обвинения в участии в азартных играх, которые запрещены в Таиланде. Один из россиян, по данным следствия, подозревается в организации покерной партии.
Ранее Таиланд депортировал россиянина в России за нарушение иммиграционного законодательства страны.