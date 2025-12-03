В Башкирии объяснили, на что обратить внимание, покупая салаты на Новый год

Как отметили эксперты, да, покупка готовых блюд — удобный способ быстро накормить семью или гостей, не тратя время на приготовление. Но при этом важным аспектом остаётся безопасность продуктов и их соответствие санитарным нормам.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ГОТОВЫХ САЛАТОВ.
— свежие салаты имеют привлекательный вид и свежий аромат. Избегайте покупки продуктов с неприятным запахом, изменением цвета или появлением слизи.
— проверьте герметичность и целостность упаковки. На упаковке должна присутствовать чёткая маркировка, дата изготовления и срок годности.
— обязательно обратите внимание на дату выпуска, откажитесь от приобретения просрочки.
— документы и сертификаты. В магазине узнайте о наличии сертификатов соответствия, ветеринарных заключений и санитарных паспортов.
«Приобретая готовые салаты в магазинах, помните о важности проверки их качества и безопасности. Обратите внимание на внешний вид, упаковку, сроки годности и наличие подтверждающей документации. Ветеринарная экспертиза играет ключевую роль в обеспечении качественного контроля и защищает ваше здоровье», — отметили в госкомитете РБ по ветеринарии.
