Кто такая Яна Шевцова, осужденная в Екатеринбурге за мошенничество на ₽23 млн

Согласно материалам дела, Шевцова, известная также под фамилией как Макарова, родилась в 2000 году и в разное время жила в Ирбите и Екатеринбурге. Известность получила после участия в «Доме-2» и романа с рэпером Гуфом. В основе расследования — эпизоды общения с предпринимателем Алексеем, которого она вводила в заблуждение почти год. Потерпевший переводил деньги, считая, что помогает их общему ребёнку. Общий ущерб превысил 23,4 млн рублей.