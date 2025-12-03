Кто такая Яна Шевцова, осужденная в Екатеринбурге за мошенничество на ₽23 млн

В Екатеринбурге завершился громкий процесс над Яной Шевцовой, известной по реалити-шоу «Дом-2» и многочисленным скандалам. Суд признал её виновной в мошенничестве на десятки миллионов рублей.
Согласно материалам дела, Шевцова, известная также под фамилией как Макарова, родилась в 2000 году и в разное время жила в Ирбите и Екатеринбурге. Известность получила после участия в «Доме-2» и романа с рэпером Гуфом. В основе расследования — эпизоды общения с предпринимателем Алексеем, которого она вводила в заблуждение почти год. Потерпевший переводил деньги, считая, что помогает их общему ребёнку. Общий ущерб превысил 23,4 млн рублей.
Следствие установило, что Шевцова рассказывала мужчине о беременности, сложных медицинских процедурах, последующем рождении ребёнка, лечении и содержании младенца вплоть до сообщений о реанимации. Для поддержания легенды она отправляла ему фотографии детей, скачанные из интернета. В реальности общего ребёнка не существовало — история была придумана для получения денег. Свидетельские показания дал и второй мужчина, также введённый в заблуждение.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбудили в ноябре 2024 года. Позже материалы передали в суд. На заседаниях Шевцова признала факт обмана, но оспаривала сумму ущерба и отдельные детали обвинения.
В начале декабря 2025 года Академический районный суд признал её виновной. Суд назначил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до 2035 года — к этому моменту её реальному ребёнку исполнится 14 лет. Сумма ущерба подлежит взысканию в пользу предпринимателя.
До уголовного преследования Шевцова продолжала медийную карьеру, появлялась в эпизодах «Дом-2» и вела активную личную жизнь. По открытым данным, у неё трое детей.
Как передает TVC.Ru, в редакцию обратилась женщина, утверждающая, что фигурантка громкого дела о мошенничестве Яна Шевцова могла обмануть не одного, а сотни россиян.
По словам заявительницы, несколько лет назад Шевцова активно продвигала в соцсетях собственную группу, обещая подписчикам «заработок». Женщина перевела ей деньги, рассчитывая на участие в проекте. После короткого телефонного разговора, в котором получила обещание «перезвонить позже», связь прекратилась.
Потерпевшая быстро поняла, что стала жертвой примитивной схемы и обращалась в полицию, однако отказалась продолжать разбирательство из-за незначительной суммы перевода. Она уверена: эпизод с уголовным делом лишь подтверждает, что практика обмана могла носить массовый характер и длиться годами.
