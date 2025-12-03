Пьяный енот разгромил магазин с алкоголем в США

Енот пробрался в магазин с алкогольной продукцией в американском штате Вирджиния, он устроил там настоящий погром после того, как попробовал содержимое нескольких бутылок, материал из New York Post перевел aif.ru.
По словам сотрудника службы по контролю за животными Саманты Мартин, скорее всего, зверь попал в магазин, провалившись через потолочную плиту.
Она добавила, что обнаружила енота спящим рядом с туалетом, после чего доставила его к ветеринарам.
«После нескольких часов сна и отсутствия признаков травм (кроме, возможно, похмелья) его благополучно выпустили обратно в дикую природу, надеясь, что он понял, что взлом — не выход», — заявили местные власти.
Они также поблагодарили Мартин за то, что она профессионально справилась с ситуацией.
