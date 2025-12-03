Светлана Камбулова поздравила жителей Таганрога с Днем Неизвестного Солдата

В среду, 3 декабря, глава Таганрога Светлана Камбулова поздравила жителей города с Днем Неизвестного Солдата. Она отметила, что подвиг героев, чьи имена остались неизвестными, навсегда останется в сердцах людей.
— Мы не только чтим память погибших, но и размышляем о ценности мира и важности сохранения исторической памяти. Пусть подвиг Героев никогда не будет забыт, — сказала Светлана Камбулова.
В городе прошли памятные мероприятия и возложения цветов. Жители почтили память воинов, защитивших Родину, но чьи имена не сохранила история.
Напомним, День Неизвестного Солдата ежегодно отмечается 3 декабря в память о российских и советских военнослужащих, погибших в боях и похороненных в братских могилах.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
После атак БПЛА 20 жителей Таганрога полностью утратили имущество.
«Спасибо за сына, который спас жизни»: 18-летнего студента из Таганрога, который погиб после атаки БПЛА, похоронили с гитарой.