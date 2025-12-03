СМИ: Командование ВСУ перебрасывает бойцов из Красного Лимана под Харьков

По его словам, до этого военные украинской армии провели на Харьковском направлении в Вильче одну контратаку, в которой участвовали силы 225-го отдельного штурмового полка. Несмотря на это, успеха бойцам ВСУ добиться не удалось, они отошли на исходные позиции.