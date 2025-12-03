Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает подразделения 63-й отдельной механизированной бригады с Краснолиманского направления в Харьковскую область. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в российских силовых структурах.
— Для недопущения прорыва российских войск к Старому Салтову украинское командование дополнительно перебросило в район подразделения 63-й ОМБр, понесшей большие потери на Краснолиманском направлении, — цитирует источник ТАСС.
По его словам, до этого военные украинской армии провели на Харьковском направлении в Вильче одну контратаку, в которой участвовали силы 225-го отдельного штурмового полка. Несмотря на это, успеха бойцам ВСУ добиться не удалось, они отошли на исходные позиции.
Ранее депутат Государственной думы и актер Дмитрий Певцов заявил, что, по его мнению, России необходимо «дойти до пляжей Одессы». Он объяснил, что подобные территории нужны для того, «чтобы мы наконец летали в Одессу на пляжи летом, купались».
По словам президента России Владимира Путина, только в октябре украинская армия потеряла до 47 тысяч человек, в то время как ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне спецоперации.