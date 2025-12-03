НАТО тоже хочет за стол переговоров: что не устраивает альянс

В ходе встречи обсуждался мирный план Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине. По итогам пятичасовых переговоров помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что компромиссный вариант найден не был. Он уточнил, что некоторые американские предложения Москва сочла приемлемыми, а другие — нет.