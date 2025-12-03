НАТО тоже хочет за стол переговоров: что не устраивает альянс

Страны НАТО настаивают на участии в обсуждении будущего мирного урегулирования для Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на четырёх дипломатов альянса.
По их данным, некоторые члены блока хотят заранее определить свои «красные линии». Речь идёт о возможном вступлении Украины в НАТО и размещении войск.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что именно альянс будет принимать решения по вопросам, которые его касаются. Сейчас, по её словам, идёт процесс определения этих границ.
Новый виток дискуссий начался после неожиданного мирного плана от США и России. Европейские страны, считая его выгодным Москве, подготовили свой вариант.
В среду министры иностранных дел НАТО в Брюсселе впервые обсудят контуры возможного соглашения. Это произойдёт после визита американского посланника Стива Уиткоффа в Москву.
Напомним, что накануне в Москве состоялись переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
В ходе встречи обсуждался мирный план Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине. По итогам пятичасовых переговоров помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что компромиссный вариант найден не был. Он уточнил, что некоторые американские предложения Москва сочла приемлемыми, а другие — нет.
