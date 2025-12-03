Опубликована тревожная статистика: вот сколько несовершеннолетних пропали без вести за 2025 год

За год в Приморский край поступило 203 ориентировки на пропавших несовершеннолетних. Это может быть связано с эффективной работой волонтеров и их взаимодействием с МВД. Свердловская область — 70 случаев, Кемеровская — 64, Калининградская — 58, Татарстан — 31, Москва и Московская область — 30.