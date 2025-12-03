Ричмонд
Опубликована тревожная статистика: вот сколько несовершеннолетних пропали без вести за 2025 год

За год в РФ пропали практически 900 детей, 20 погибли.

Источник: Комсомольская правда

В России за январь-ноябрь 2025 года пропало 885 детей. Издание «Газета.Ru» опубликовало тревожную статистику со ссылкой на команду приложения «Где мои дети», которая реализует проект совместно с Ассоциацией «Поиск пропавших детей».

Из 885 пропавших детей живыми нашли 839, 21 погиб, 25 остаются в розыске. Больше всего исчезновений произошло в мае (124 ребенка). На втором месте — июнь (90). Меньше всего несовершеннолетних пропало в январе — 54 человека.

За год в Приморский край поступило 203 ориентировки на пропавших несовершеннолетних. Это может быть связано с эффективной работой волонтеров и их взаимодействием с МВД. Свердловская область — 70 случаев, Кемеровская — 64, Калининградская — 58, Татарстан — 31, Москва и Московская область — 30.

За январь — ноябрь в приложении «Где мои дети» было отправлено 1 916 054 ориентировки на пропавших несовершеннолетних.

Ранее KP.RU сообщил, как современные технологии помогают в поиске пропавших детей. Несовершеннолетних ищут с помощью нейросетей и беспилотников.