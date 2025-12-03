Популярные конфеты сняли с продажи в магазине после видео минчанки. Подробности передает агентство «Минск-Новости».
Минчанка выложила в TikTok видео с «каменными» конфетами, которое успело набрать более 40 000 просмотров. Она рассказала, что конфеты были куплены в магазине «Соседи», расположенном на улице Сурганова, 50.
— Вот, смотрите, купила позавчера в магазине «Соседи» конфеты «Столичные». На акции были, 22 рубля. Стук слышите? Вот можно просто гвозди забивать… Просто взять и выкинуть. Деньги на ветер, — отмечает жительница Минска.
На видео отреагировали специалисты районного центра гигиены и эпидемиологии и пришли с проверкой в магазин. Были проведены надзорные мероприятия, в результате которых отобрали пробы аналогичных конфет для проведения лабораторных исследований.
«Согласно полученным результатам, представленный образец не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов по органолептическим показателям (характеристики продукции, которые оцениваются с помощью органов чувств человека: зрения, обоняния, осязания, вкуса и слуха). Реализация этой продукции приостановлена», — обратили внимание специалисты.
Тем временем белорус обратился в профсоюз из-за слишком высокой зарплаты.
Ранее белорусская телеведущая Люция Геращенко рассказала, сколько зарабатывала в 2000-х: «Мне казалось, что меня сейчас попрут отсюда. Но согласились».
Кстати, «Беларусбанк» опроверг информацию об обновлении интернет-банкинга.