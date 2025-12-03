Ричмонд
Популярные конфеты сняли с продажи в магазине после видео минчанки

Санслужба проверила один из минских магазинов после видео с «каменными» конфетами.

Источник: Комсомольская правда

Популярные конфеты сняли с продажи в магазине после видео минчанки. Подробности передает агентство «Минск-Новости».

Минчанка выложила в TikTok видео с «каменными» конфетами, которое успело набрать более 40 000 просмотров. Она рассказала, что конфеты были куплены в магазине «Соседи», расположенном на улице Сурганова, 50.

— Вот, смотрите, купила позавчера в магазине «Соседи» конфеты «Столичные». На акции были, 22 рубля. Стук слышите? Вот можно просто гвозди забивать… Просто взять и выкинуть. Деньги на ветер, — отмечает жительница Минска.

На видео отреагировали специалисты районного центра гигиены и эпидемиологии и пришли с проверкой в магазин. Были проведены надзорные мероприятия, в результате которых отобрали пробы аналогичных конфет для проведения лабораторных исследований.

«Согласно полученным результатам, представленный образец не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов по органолептическим показателям (характеристики продукции, которые оцениваются с помощью органов чувств человека: зрения, обоняния, осязания, вкуса и слуха). Реализация этой продукции приостановлена», — обратили внимание специалисты.

