Популярные конфеты сняли с продажи в магазине после видео минчанки

— Вот, смотрите, купила позавчера в магазине «Соседи» конфеты «Столичные». На акции были, 22 рубля. Стук слышите? Вот можно просто гвозди забивать… Просто взять и выкинуть. Деньги на ветер, — отмечает жительница Минска.