Программа «Дальневосточная ипотека» продлена до 2030 года в Хабаровском крае

"Заселиться туда могут граждане, которые трудятся на благо государства: участники СВО и их семьи, социальные работники, работники промышленных предприятий. Для них мы субсидируем арендную ставку, по которой аренда однокомнатной квартиры, где уже есть вся необходимая техника и мебель, обойдется в 6−7 тысяч рублей, двухкомнатной — в 12 тысяч, — разъяснил Дмитрий Демешин.