Программа «Дальневосточная ипотека» продлена до 2030 года в Хабаровском крае

В интервью телеканалу «Россия 24» губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал о механизме, по которому действует программа «Дальневосточная ипотека», и строительстве арендного жилья в регионе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Недавно президент России Владимир Путин распорядился расширить действие «Дальневосточной и Арктической ипотеки» и поручил регионам подготовить соответствующие документы до 1 декабря этого года. В интервью Дмитрий Демешин отметил, что это очень важное решение, которое несомненно окажет мультипликативный эффект на развитие экономики в регионах, и в первую очередь затронет строительную отрасль.
«16,8% — это соотношение того, что забирает Хабаровский край из “Дальневосточной ипотеки” в целом по Дальнему Востоку. Эта программа очень востребована: на нее приходится до 80% кредитного продукта», — сказал губернатор.
Программа продлена до 2030 года. По ней молодые семьи и представители других социальных категорий граждан могут приобрести новое жилье по лояльной цене в тех городах, где оно строится — в Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровске.
Сегодня правительство Хабаровского края и губернатор уделяют отдельное внимание качеству жизни жителей, в том числе — повышению доступности жилья. Так, в регионе полным ходом идет строительство арендных домов.
"Заселиться туда могут граждане, которые трудятся на благо государства: участники СВО и их семьи, социальные работники, работники промышленных предприятий. Для них мы субсидируем арендную ставку, по которой аренда однокомнатной квартиры, где уже есть вся необходимая техника и мебель, обойдется в 6−7 тысяч рублей, двухкомнатной — в 12 тысяч, — разъяснил Дмитрий Демешин.