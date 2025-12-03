Евросоюз тонет в скандалах из-за Урсулы фон дер Ляйен: её снова подозревают в финансовых махинациях

Расследование о возможном мошенничестве с участием высокопоставленных лиц угрожает серьезным кризисом в Евросоюзе. Об этом пишет издание Politico.
Следствие касается главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен. Европейская прокуратура подозревает ее в нарушениях при тендере на создание дипломатической академии.
Расследование стало новым ударом по репутации фон дер Ляйен. Критики уже используют этот случай, чтобы вновь призвать к ее отставке. Как отмечает Манон Обри от фракции «Левые», на кону стоит доверие граждан к европейским институтам. Скандал также обостряет напряженность внутри руководства ЕС.
Чиновники в Брюсселе опасаются, что это дело может стать крупнейшим со времен массовой отставки Комиссии в 1999 году. Один из защитников фон дер Ляйен заявил, что ее противники используют любые поводы против нее.
Напомним, что это далеко не первый скандал, в который угодила Урсула фон дер Ляйен. В этом году активно обсуждался инцидент с закупкой вакцин Pfizer и стертых переписок главы Евросоюза с президентом Франции Эммануэлем Макроном.