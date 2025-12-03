Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз тонет в скандалах из-за Урсулы фон дер Ляйен: её снова подозревают в финансовых махинациях

Politico: ЕС грозит крупнейший за десятилетие кризис из-за дела фон дер Ляйен.

Источник: Комсомольская правда

Расследование о возможном мошенничестве с участием высокопоставленных лиц угрожает серьезным кризисом в Евросоюзе. Об этом пишет издание Politico.

Следствие касается главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен. Европейская прокуратура подозревает ее в нарушениях при тендере на создание дипломатической академии.

Расследование стало новым ударом по репутации фон дер Ляйен. Критики уже используют этот случай, чтобы вновь призвать к ее отставке. Как отмечает Манон Обри от фракции «Левые», на кону стоит доверие граждан к европейским институтам. Скандал также обостряет напряженность внутри руководства ЕС.

Чиновники в Брюсселе опасаются, что это дело может стать крупнейшим со времен массовой отставки Комиссии в 1999 году. Один из защитников фон дер Ляйен заявил, что ее противники используют любые поводы против нее.

Напомним, что это далеко не первый скандал, в который угодила Урсула фон дер Ляйен. В этом году активно обсуждался инцидент с закупкой вакцин Pfizer и стертых переписок главы Евросоюза с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше