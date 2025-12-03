Хорошо, что хоть продукты из холодильника не испортятся: Жители Кишинева на весь день останутся без света — публикуем адреса

Поставщик сообщает о запланированных на среду, 3 декабря, перерывах в поставках электрической энергии.
Ботаника:
ул. Диминеций, 48 — с 10:00 до 17:00.
Центр:
Шт. чел Маре, 126, 126A — с 08:50 до 13:00.
ул. Чуфля, 34, 45−49, Колумна, 31, 33, Измаил, 45, 84, 84/3, 86, Л. Толстого, 63, 63 блок B, 72, 72/10, 78, Н. Анестиаде, 26, 43, Н. Старостенко, 29, Шт. чел Маре, 6, 6/1, 9999 — с 13:00 до 17:00.
Шос. Хынчешть, 204 — с 09:00 до 16:20.
Чеканы:
ул. И. Виеру, 14/1, 15, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 20, M. чел Бэтрын, 22/3, Н. Милеску-Спэтару, 10/1, 11/1, 11A, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 15, 15/1 — с 11:00 до 16:30.
Рышкановка:
ул. К. Орхеюлуй, 3, 11, 21−35, 16, Кэрэушилор, 4, Дойна, 2−6, 7, 7A, 13, 15A, 167A, Дубэсарь, 1/1, 3, 3A, 2, Подгоренилор, 4−6, 7A — с 09:00 до 17:00.
