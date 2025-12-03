Ричмонд
В Бодайбо должник погасил 55 тысяч долга из-за риска огласки

Мужчина не хотел, чтобы о долге узнали в коллективе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бодайбинском районе мужчина оплатил долг по транспортному налогу на 55 тысяч рублей, чтобы избежать проблем с репутацией. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

33-летний должник получил уведомление через портал Госуслуг, но в добровольный срок платить не стал. Тогда судебный пристав запретил ему регистрировать любое имущество. Кроме того, на его место работы было направлено постановление об удержании части зарплаты в счет долга.

— Чтобы не допустить огласки в коллективе, мужчина быстро погасил всю сумму. Деньги уже перечислены в федеральный бюджет, — говорится в сообщении ГУФССП.

Кстати, всего с начала года судебные приставы Иркутской области взыскали в бюджеты 548 миллионов рублей налоговой задолженности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с начала 2025 года в лесах Приангарья убрали 100 незаконных свалок.