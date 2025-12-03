В ЮФУ выявили скрытую токсичность популярных агрохимикатов для почвенных бактерий

Ученые проверили три коммерческих пестицида и два удобрения, которые традиционно считаются безопасными для агроценозов. Однако биосенсоры нового поколения, реагирующие на появление свободных радикалов, разрывы в ДНК и процессы алкилирования, показали иную картину. Наиболее сильный токсический эффект, по данным исследователей, продемонстрировал один из распространенных инсектицидов. Он оказывал выраженное влияние на генетическую стабильность бактерий и многократно повышал частоту мутаций, а в малых дозах стимулировал образование биопленок, указывая на стрессовую реакцию микробов.