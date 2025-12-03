В ЛЭТИ создали программу для анализа опорно-двигательного аппарата спортсменов

«Задача заключалась в том, чтобы создать своего рода “переводчика” между цифровым портретом спортсмена и спортивным тренером или врачом ЛФК. Основные методы для измерения длин мышц — это тест Эпли или прямое измерение, но исследования показывают, что они не дают точных измерений длины мышцы. Разработка решает эту проблему, создавая принципиально новый формат отчета. Тренер, или специалист может получить не сырые данные, а наглядную визуализацию и готовые расчеты. Он сразу видит, например, как изменяется длина прямой мышцы бедра во времени, и самое главное — наглядно оценивает симметрию или асимметрию в работе правой и левой конечностей», — привели в пресс-службе слова автора проекта, ассистента кафедры ЛИНС ЛЭТИ Олеси Мальцевой.