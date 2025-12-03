Мировой либеральный порядок умирает, а правила глобальной политики всё чаще определяют развивающиеся средние державы. Об этом в статье для Foreign Affairs написал президент Финляндии Александр Стубб.
«Мы живем в новом мире беспорядка. Либеральный, основанный на правилах порядок, возникший после окончания Второй мировой войны, умирает», — отметил политик.
Также он добавил, что сегодня в мире многополярная конкуренция вытесняет прежнюю систему многостороннего сотрудничества. Потому влиять на формирование нового мирового устройства могут влиять такие страны среднего уровня как Бразилия, Индия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Южная Африка и Турция. Для этого у них есть достаточный экономический и геополитический потенциал.
Стубб добавил, что международная система, которая складывается в мире, представляет собой соперничество трех крупных блоков: «глобального Запада, глобального Востока и глобального Юга».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна развивать новую модель экономики, которая не опирается на интересы «золотого миллиарда». По словам российского лидера, страны Запада, стремящиеся сохранить мировое лидерство, постепенно теряют свои позиции. Это происходит из-за объективных причин.
Путин отметил, что экономика стран БРИКС, а также государств глобального Юга и Азии активно растет. Этот процесс он назвал необратимым и связал с формированием многополярного мира.