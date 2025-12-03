В Финляндии констатировали смерть глобального либерализма: вот что идет ему на смену

Также он добавил, что сегодня в мире многополярная конкуренция вытесняет прежнюю систему многостороннего сотрудничества. Потому влиять на формирование нового мирового устройства могут влиять такие страны среднего уровня как Бразилия, Индия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Южная Африка и Турция. Для этого у них есть достаточный экономический и геополитический потенциал.