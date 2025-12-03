Пнул бабушку и напал на двух девушек: полиция Новосибирска ищет курьера-дебошира

Полиция Новосибирска ищет курьера, напавшего на пенсионерку в переходе под Часовней. В 23:36 он догнал женщину, пнул по голове, она ударилась о пол и стену, курьер скрылся. После публикации компания «Купер» уволила подозреваемого. Об этом пишет издание «КП-Новосибирск».
Позже выяснилось, что этот же курьер перед нападением на старушку попытался избить девушку.
«Это было 1 декабря около 22:50. Я возвращалась домой через двор дома на улице Ленина, 27, увидела этого доставщика с зеленым рюкзаком, он шел навстречу. Я не обратила внимания, но передо мной он снял рюкзак и внезапно ударил меня в лицо. Я испугалась и побежала, он меня не преследовал», — рассказала потерпевшая журналистам.
В больнице она прошла обследование, обошлось без серьезных травм, но болевой синдром еще присутствует. Затем оказалось, что в полицию с похожими жалобами на курьера-дебошира обратился еще одна девушка. МВД региона продолжает поиски курьера.
Ранее KP.RU сообщил, что в Санкт-Петербурге двое мужчин напали на курьера. Они избивали его и снимали происходящее на видео.