Пнул бабушку и напал на двух девушек: полиция Новосибирска ищет курьера-дебошира

«Это было 1 декабря около 22:50. Я возвращалась домой через двор дома на улице Ленина, 27, увидела этого доставщика с зеленым рюкзаком, он шел навстречу. Я не обратила внимания, но передо мной он снял рюкзак и внезапно ударил меня в лицо. Я испугалась и побежала, он меня не преследовал», — рассказала потерпевшая журналистам.