Новую «Приору» со старыми штрафами на сто тысяч купил белгородец в Воронеже

Житель Белгородской области приехал в Воронеж утром 2 ноября на автобусе, а уехать хотел уже на своей «Ладе Приоре» 2007 года выпуска. Ее ему продали в воронежском ломбарде. Но вместе с машиной он приобрел и штрафы на 100 тысяч рублей, о которых не знал. Оплачивать чужой долг автолюбитель не стал, и авто арестовали. Об этом рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
После покупки уже на выезде из города белгородца остановили инспекторы ГИБДД. Они нашли его в базе должников, проверка показала, что у автомобиля «букет» из неоплаченных штрафов.
Для покупателя это стало шоком — при сделке об этом он не знал. Судебный пристав разъяснил, что теперь долги висят на нем, как на новом собственнике.
Платить мужчина отказался. В итоге автомобиль арестовали и эвакуировали на спецстоянку.