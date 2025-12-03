Ричмонд
Новую «Приору» со старыми штрафами на сто тысяч купил белгородец в Воронеже

Мужчине продали «Ладу Приору» с накопившимися штрафами, которые он оплатить отказался.

Источник: УФССП г. Воронеж

Житель Белгородской области приехал в Воронеж утром 2 ноября на автобусе, а уехать хотел уже на своей «Ладе Приоре» 2007 года выпуска. Ее ему продали в воронежском ломбарде. Но вместе с машиной он приобрел и штрафы на 100 тысяч рублей, о которых не знал. Оплачивать чужой долг автолюбитель не стал, и авто арестовали. Об этом рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

После покупки уже на выезде из города белгородца остановили инспекторы ГИБДД. Они нашли его в базе должников, проверка показала, что у автомобиля «букет» из неоплаченных штрафов.

Для покупателя это стало шоком — при сделке об этом он не знал. Судебный пристав разъяснил, что теперь долги висят на нем, как на новом собственнике.

Платить мужчина отказался. В итоге автомобиль арестовали и эвакуировали на спецстоянку.