В Тюмени родились малыши с редким заболеванием

В Тюменской области в 2024—2025 годах у двух новорожденных выявили альбинизм. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. При таком редком заболевании в организме частично или полностью отсутствует пигмент меланин, из-за чего кожа, волосы и глаза выглядят бесцветными.
«В 2024—2025 годах родилось два ребенка, которым был установлен диагноз “альбинизм”. С диагнозом “альбинизм” на диспансерном учете состоит 55 несовершеннолетних пациентов», — рассказали URA.RU в департаменте.
Ранее сообщалось, что в регионе за год шесть детей родилось с дополнительными пальцами на руках и ногах. Такая аномалия называется «полидактилией».