В Тюмени родились малыши с редким заболеванием

В Тюменской области в 2024—2025 годах у двух новорожденных выявили альбинизм. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. При таком редком заболевании в организме частично или полностью отсутствует пигмент меланин, из-за чего кожа, волосы и глаза выглядят бесцветными.