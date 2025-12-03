Reuters: 11 бойцов, подписавших молодежный контракт с ВСУ, погибли или пострадали

11 бойцов в возрасте от 18 до 24 лет, которые решили заключить контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ), погибли или получили ранения спустя несколько месяцев после пребывания на фронте. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в Reuters, ссылаясь на военных.