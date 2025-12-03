11 бойцов в возрасте от 18 до 24 лет, которые решили заключить контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ), погибли или получили ранения спустя несколько месяцев после пребывания на фронте. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в Reuters, ссылаясь на военных.
Так, четыре боевика тяжело ранены, трое пропали без вести, два человека дезертировали, один из контрактников заболел, а другой совершил суицид.
— Я пожалел, что подписал контракт. Я думал, что попробую и заработаю немного денег. Но это обернулось против меня, — цитирует одного из дезертиров агентство.
6 ноября стало известно, что военные потери ВСУ в зоне специальной военной операции, включая безвозвратные и санитарные, составили 1,7 миллиона человек. Общее количество дезертиров на Украине также может достигать 400 тысяч человек.
Кроме того, по данным BBC, украинская армия столкнулась с острой нехваткой FPV-дронов на фоне ухудшения качества поставляемой техники. На передовой нехватку дронов пытаются компенсировать кустарными методами, собирая их из обломков.