В Свердловской области 25% самозанятых таксистов смогут ездить на иномарках

По разным оценкам, в такси работает от 540 тысяч до 1,5 миллиона самозанятых. Поэтому для самозанятых, работающих в такси на своем автомобиле, не соответствующем требованиям локализации, предлагается установить квоту в 25% от общего числа зарегистрированных в РФ машин на начало года. Это значит, что четверть машин, работающих в такси, может быть от иностранных производителей.