В Свердловской области 25% самозанятых таксистов смогут ездить на иномарках

Свердловские таксисты-частники смогут ездить на иномарках.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2026 года вступают в силу нормы федерального закона о локализации такси. Согласно закону, принятому в мае 2025 года, в такси смогут работать только автомобили, произведенные на территории РФ. Эти требования не будут применяться к машинам, зарегистрированным до вступления закона в силу.

Председатель госдумы Вячеслав Володин в своих социальных сетях сообщил, что в связи с новым законом к нему поступают обращения, особенно от самозанятых, работающих в этой сфере.

По разным оценкам, в такси работает от 540 тысяч до 1,5 миллиона самозанятых. Поэтому для самозанятых, работающих в такси на своем автомобиле, не соответствующем требованиям локализации, предлагается установить квоту в 25% от общего числа зарегистрированных в РФ машин на начало года. Это значит, что четверть машин, работающих в такси, может быть от иностранных производителей.

— Рассматривается их включение в официальный реестр, если транспортное средство находится в собственности более шести месяцев, владелец использует его без привлечения третьих лиц, — сообщил Вячеслав Володин.

Такой механизм будет действовать до 1 января 2033 года. Со слов депутата, это позволит обеспечить поэтапный переход к требованиям локализации.

