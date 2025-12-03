Глава СПЧ раскритиковал вырезание сцен из фильмов, назвав это «глупостью»

Ранее сообщалось, что на фестивале «Литература и кино» в Гатчине организаторы сняли с афиши фильм Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Это произошло после обращения движения «Зов народа» к министру культуры Ольге Любимовой. Активисты выразили недовольство показом картины с участием Ивана Урганта, объяснив это тем, что артист ранее демонстрировал антироссийские взгляды в начале СВО и, несмотря на удаление спорной публикации, не извинился и не высказал поддержки России.