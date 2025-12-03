Глава СПЧ раскритиковал вырезание сцен из фильмов, назвав это «глупостью»

«Я видел фильм, это очень хорошая комедия. И мне рассказали, что оттуда повырезали чуть ли не треть. Это абсолютная глупость», — заявил Фадеев.
По словам Валерия Фадеева, вырезание сцен, включая образы покойной певицы Жанны Фриске и сцены с сигаретами, является проявлением излишней осторожности и бессмысленного перестрахования. Он также подчеркнул нелогичность различий в цензуре между мужскими и женскими обнажёнными телами, назвав такие решения глупостью.
Глава СПЧ отметил, что подобные случаи лучше «на смех поднимать», чем удалять сцены из кино, оскорбляя при этом память артистов или нарушая художественное восприятие фильма. По его мнению, вырезание людей и элементов из фильмов недопустимо и не соответствует здравому смыслу.
Ранее сообщалось, что на фестивале «Литература и кино» в Гатчине организаторы сняли с афиши фильм Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Это произошло после обращения движения «Зов народа» к министру культуры Ольге Любимовой. Активисты выразили недовольство показом картины с участием Ивана Урганта, объяснив это тем, что артист ранее демонстрировал антироссийские взгляды в начале СВО и, несмотря на удаление спорной публикации, не извинился и не высказал поддержки России.
