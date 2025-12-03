Овчинский: в ЮВАО начали возводить бизнес-центр со спортивным парком

Ранее в пресс-службе столичного Департамента градостроительной политики сообщили, что более 150 семей в районе Выхино-Жулебино в ЮВАО уже справили новоселье в новом доме на Ташкентской улице, построенном по программе реновации. По словам Овчинского, здание было возведено с применением передовых префаб-технологий. Их суть заключается в заводском изготовлении готовых элементов здания с последующей быстрой сборкой на площадке. Данный метод позволяет сократить сроки строительства на 30−50%. В новом доме обустроены 238 квартир с улучшенной отделкой. Город помог новоселам организовать переезд, предоставив бесплатные услуги транспорта и грузчиков.