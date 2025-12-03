Овчинский: в ЮВАО начали возводить бизнес-центр со спортивным парком

На юго-востоке Москвы, в Нижегородском районе, начали строить современный общественно-деловой центр со спортивным парком. Как рассказал Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, объект создадут на Скотопрогонной улице, д. 31А.
«Инвестор приступил к строительству бизнес-центра площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Здание Г-образного объема появится на земельном участке площадью 0,73 гектара. Комплекс будет состоять из двух разновысоких частей от 13 до 21 наземного этажа. Там организуют 132 машино-места, 117 из которых разместятся в подземном паркинге», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
На первом этаже комплекса расположатся магазины, заведения общественного питания, различные коммерческие предприятия и досуговые зоны. Со второго этажа и выше будет находиться около ста пятидесяти современных офисов общей площадью 15,9 тысячи кв. метров.
Проект реализуется в рамках городской программы, направленной на создание рабочих мест, которая действует в Москве с 2020 года и охватывает все районы столицы. Объект возводит девелопер «Колди».
Территория вокруг центра будет благоустроена. На площади в 1,5 тысячи кв. метров будут высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники. Также планируется строительство беговой дорожки длиной один километр.
Рядом с бизнес-центром появится парк площадью 6,3 тысячи кв. метров с тремя спортивными площадками, оснащенными необходимым инвентарем.
В непосредственной близости от этого бизнес-центра недавно завершилось строительство физкультурно-оздоровительного центра. Масштабный спортивный комплекс площадью 14 тысяч кв. метров включает две ледовые арены, соответствующие стандартам НХЛ, и пять многофункциональных залов для занятий различными видами спорта.
