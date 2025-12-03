Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

«Бүген бөек композитор Салих Сәйдәшевнең 125 ел. Татар халкының горурлыгы булырак ул профессиональ музыка культурасына нигез салды (в переводе — “Сегодня великому композитору Салиху Сайдашеву исполняется 125 лет. Гордость татарского народа, он заложил основы профессиональной музыкальной культуры”)», — заметил Раис РТ.
«Выдающийся талант Салиха Сайдашева и сегодня служит народу, вдохновляя слушателей, воспитывает высокие идеалы!» — подчеркнул Рустам Минниханов.
