Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил своих подписчиков в социальных сетях с 125-летием великого татарского композитора Салиха Сайдашева, разместив посвященный юбилею деятеля культуры видеоролик.

Источник: ИА Татар-информ

«Бүген бөек композитор Салих Сәйдәшевнең 125 ел. Татар халкының горурлыгы булырак ул профессиональ музыка культурасына нигез салды (в переводе — “Сегодня великому композитору Салиху Сайдашеву исполняется 125 лет. Гордость татарского народа, он заложил основы профессиональной музыкальной культуры”)», — заметил Раис РТ.

«Выдающийся талант Салиха Сайдашева и сегодня служит народу, вдохновляя слушателей, воспитывает высокие идеалы!» — подчеркнул Рустам Минниханов.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше