На Ямале состоится гастрофестиваль национальной кухни

Организаторы уточняют, что участники фестиваля смогут проявить свои кулинарные способности в приготовлении блюд национальной кухни. Гости мероприятия, в свою очередь, получат возможность попробовать традиционные ямальские угощения и ближе познакомиться с культурой и бытом жителей Крайнего Севера.