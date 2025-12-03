Ричмонд
Минчанин получил уголовное дело из-за камеры видеонаблюдения на подъезде

Житель Минска стал фигурантом уголовного дела из-за камеры видеонаблюдения.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин получил уголовное дело из-за камеры видеонаблюдения. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Игра на камеру не дотянула до “Оскара”. А вот до уголовной ответственности — да», — сказано в сообщении.

Сотрудниками уголовного розыска Московского РУВД был задержан 18-летний житель Минска, повредивший камеру видеонаблюдения на подъезде. Он несколько раз менял расположение устройства, ударяя его об стену.

«Повреждения были замечены только спустя время, а сам фигурант в кадр не попал. Несмотря на это, его личность была установлена», — привели подробности в милиции.

Минчанин признался, что вместе с компанией ждал своего знакомого. А когда ожидание затянулось, он решил своей выходкой привлечь внимание друзей. Было заведено уголовное дело.

