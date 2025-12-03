В Краснодар привезли два новых трамвайных вагона из запланированной на 2025 год партии

Два новых трамвайных вагона, произведенные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, 2 декабря привезли в Краснодар. Таким образом полностью был выполнен план на 2025 год по поставке в краевую столицу 50 вагонов. Транспорт закупили в концессионному соглашению с «Синара-ГТР Краснодар».
Теперь новые вагоны предстоит обкатать, проверить и послед этого выпустить на линию.
Новые вагоны рассчитаны на перевозку 120 пассажиров каждый. В них по 32 посадочных места. Вагоны оснащены мощными кондиционерами, мультимедийными экранами, широкими дверьми, USB-разетками, видеонаблюдением.
Ранее «Югополис» сообщал, что в 2026 году по концессионному соглашению в Краснодар планируют поставить 10 трехсекционных трамвайных вагонов. Работать на них будут в Восточном трамвайном депо. Модель вагонов еще выбирают. Директор МУП «КТТУ» Александр Грачев сообщил, что это будут либо трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода, либо от «Синары», модель которых только проходит сертификацию.