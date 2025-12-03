В Краснодар привезли два новых трамвайных вагона из запланированной на 2025 год партии

Ранее «Югополис» сообщал, что в 2026 году по концессионному соглашению в Краснодар планируют поставить 10 трехсекционных трамвайных вагонов. Работать на них будут в Восточном трамвайном депо. Модель вагонов еще выбирают. Директор МУП «КТТУ» Александр Грачев сообщил, что это будут либо трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода, либо от «Синары», модель которых только проходит сертификацию.