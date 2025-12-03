Ричмонд
Ъ: Кабмин счел строительство Северо-Сибирской магистрали нецелесообразным

Кабмин решил отказаться от строительстве Севсиба из-за высокой стоимости.

Источник: Комсомольская правда

Правительство РФ сочло нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Все из-за сложных геологических условий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой источники.

Как отмечает издание, вице-премьер РФ Виталий Савельев уже отправил президенту России Владимиру Путину письмо на тему Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. В нем он указал, что от проекта было решено отказаться. В первую очередь, из-за высокой стоимости. Поскольку на строительство магистрали придется потратить сразу 50 триллионов рублей. Такая высокая цена обусловлена сложными геологическими условиями.

«Правительство посчитало нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали — участков от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи в Китае», — пишет «Коммерсантъ».

Напомним, вопрос о Северо-Сибирской магистрали остается в подвешенном состоянии уже давно. Вопрос о ее строительстве президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть еще в 2023 году. Потом даже сообщалось, как она может быть проложена. Но со временем проект затормозился.

