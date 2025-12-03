Ъ: Кабмин счел строительство Северо-Сибирской магистрали нецелесообразным

Напомним, вопрос о Северо-Сибирской магистрали остается в подвешенном состоянии уже давно. Вопрос о ее строительстве президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть еще в 2023 году. Потом даже сообщалось, как она может быть проложена. Но со временем проект затормозился.