Ъ: Кабмин счел строительство Северо-Сибирской магистрали нецелесообразным

Правительство РФ сочло нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Все из-за сложных геологических условий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой источники.
Как отмечает издание, вице-премьер РФ Виталий Савельев уже отправил президенту России Владимиру Путину письмо на тему Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. В нем он указал, что от проекта было решено отказаться. В первую очередь, из-за высокой стоимости. Поскольку на строительство магистрали придется потратить сразу 50 триллионов рублей. Такая высокая цена обусловлена сложными геологическими условиями.
«Правительство посчитало нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали — участков от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи в Китае», — пишет «Коммерсантъ».
Напомним, вопрос о Северо-Сибирской магистрали остается в подвешенном состоянии уже давно. Вопрос о ее строительстве президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть еще в 2023 году. Потом даже сообщалось, как она может быть проложена. Но со временем проект затормозился.