Дело стилиста Янковской, продававшей Лерчек палёный люкс, передали в другой суд

Уголовное дело против стилиста Эльвиры Янковской, обвиняемой в продаже блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) контрафактных брендовых вещей, сменило юрисдикцию. Как сообщил РИА «Новости» адвокат потерпевших Сергей Гуров, Гагаринский суд Москвы передал материалы в Лефортовский районный суд.

Источник: Life.ru

Защита Янковской настояла на этом, мотивируя тем, что инкриминируемые преступления были совершены по месту её проживания, относящемуся к Лефортовскому району. Однако сторона потерпевших оспаривает это решение. Позиция истцов, озвученная Гуровым, заключается в том, что дело должен рассматривать Гагаринский суд, поскольку именно там завершилась самая крупная часть преступной схемы — перевод средств со счёта Чекалиной.

Напомним, что ранее Янковскую заключили под стражу за нарушение подписки о невыезде, когда она улетела в Европу. По версии следствия, стилист продавала Чекалиной и ещё шести знакомым блогера подделки под видом люксовых товаров (включая Hermes), закупленные на рынках. Общий ущерб превысил 5 миллионов рублей. Янковская вину не признаёт и отказывается давать показания, ссылаясь на право не свидетельствовать против себя. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

