Трамп высмеял Байдена, отчитал журналистов, послушал восхваление от министров и уснул: на всё ушло 15 минут

«В течение следующих полутора часов Трамп изо всех сил старался выглядеть решительным и энергичным, как он только что и заявлял. На самом деле он, похоже, вёл долгую и зачастую проигрышную битву с полуденным сном. Даже когда его кабинет собрался, чтобы заняться одним из его любимых дел — восхвалить Трампа, — он то и дело засыпал», — говорится в материале издания.