Трамп высмеял Байдена, отчитал журналистов, послушал восхваление от министров и уснул: на всё ушло 15 минут

CNN: Трамп целый час дремал, пока министры восхваляли его.

Источник: Комсомольская правда

На заседании кабинета министров во вторник, 2 декабря, президент США Дональд Трамп снова упомянул бывшего лидера Белого дома Джо Байдена как «Сонного Джо». Но позже сам последовал его примеру. Об этом пишет CNN.

На заседании в кабинете министров лидер Белого дома вначале ругал своего предшественника, потом журналистов. А когда дело дошло до восхваления его заслуг — задремал.

«В течение следующих полутора часов Трамп изо всех сил старался выглядеть решительным и энергичным, как он только что и заявлял. На самом деле он, похоже, вёл долгую и зачастую проигрышную битву с полуденным сном. Даже когда его кабинет собрался, чтобы заняться одним из его любимых дел — восхвалить Трампа, — он то и дело засыпал», — говорится в материале издания.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп зачастую подвергает критике не только политику, но и личность Байдена. Иногда нынешний президент США скатывается до откровенных оскорблений, которые основаны на личной неприязни.

