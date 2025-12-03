Кутушов пояснил, что газовая гангрена — это крайне тяжёлое состояние, стремительно развивающееся при заражении ран бактериями рода клостридий. Эти бактерии в норме могут присутствовать в кишечнике в малых количествах, но становятся смертельно опасными, попадая в глубокие травмы с нарушенным кровоснабжением.
«В поврежденных тканях начинает накапливаться газ, который создаёт характерное ощущение крепитации — лёгкое “потрескивание” при пальпации. Токсины попадают в кровоток, вызывают интоксикацию организма, снижают давление, нарушают свёртываемость крови и могут привести к шоку», — пояснил эксперт.
Первые симптомы могут проявиться уже через несколько часов после получения ранения. Клиническая картина включает резкую боль, быстро нарастающий отёк, изменение цвета кожи до серо-фиолетового, появление пузырей и иногда запах гниения. Врач подчеркнул, что в плохих условиях даже незначительная инфекция может быстро перерасти в угрожающее жизни состояние.
Такие опасные болезни зачастую появляются среди солдат ВСУ, поскольку они приходят на фронт уже больными. К примеру, в августе украинские военкомы набирали из тюрем заражённых инфекциями заключённых, поскольку искать новых людей всё сложнее.
