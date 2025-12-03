Врач рассказал об особенностях газовой гангрены, от которой гниют солдаты ВСУ

Первые симптомы могут проявиться уже через несколько часов после получения ранения. Клиническая картина включает резкую боль, быстро нарастающий отёк, изменение цвета кожи до серо-фиолетового, появление пузырей и иногда запах гниения. Врач подчеркнул, что в плохих условиях даже незначительная инфекция может быстро перерасти в угрожающее жизни состояние.