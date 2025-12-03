Севастополь стал лидером среди городов России по качеству жизни

По его словам, ученые оценивали города по 11 направлениям: от доступности жилья до работы властей и уровня образования. Учитывалась и готовность горожан перебираться в другие регионы в поисках лучшей жизни — в Севастополе этот показатель один из самых низких, что говорит о высокой удовлетворенности городом, отметил Развожаев.