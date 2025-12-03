Мария Багреева: в Москве работает больше 2,2 млн самозанятых

За 10 месяцев текущего года налоговые поступления в московский бюджет от самозанятых составили 17,1 млн рублей, это на 43% больше, чем годом ранее. Всего, отметила Багреева, с 1 января 2019 года они пополнили городской бюджета на 56,3 млрд рублей. самозанятые перечислили в московский бюджет Москвы 17,1 миллиарда рублей — на 43 процентов больше, чем в те же месяцы прошлого года. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 56,3 миллиарда рублей налога на профессиональный доход, отметила заместитель мэра.