Мария Багреева: в Москве работает больше 2,2 млн самозанятых

На 1 ноября 2025 года в Москве зарегистрировалось больше 2,2 млн самозанятых — это 15% от общего числа предпринимателей России, выбравших специальный налоговый режим для самозанятых граждан. С 1 января 2019 года, когда в столице начал действовать этот налоговый режим доход самозанятых составил почти 2,1 трлн рублей. Такие цифры озвучила заместитель московского мэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Увеличение числа самозанятых в Москве показывает, что предпринимательская активность среди населения растет. Все больше горожан выбирают самозанятость как удобный способ начать бизнес в самых разных областях — от репетиторства и ИТ-консультаций до дизайна и маркетинга. А развитие цифровых технологий и платформ для фриланса позволяет им предлагать свои услуги широкой аудитории. Такой формат дает людям возможности для профессионального роста и самореализации, а также способствует повышению конкурентоспособности городской экономики», — отметила Багреева.
Напомним, что налоговый режим для самозанятых граждан доступен предпринимателям, которые работают на себя без найма сотрудников. Он удобен простотой регистрации и автоматизированным режимом передачи информации о доходах. Самозанятые не обязаны предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.
При регистрации самозанятые могут указать вид деятельности. Среди тех, кто его указал, самыми популярными являются пассажирские и грузоперевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг.
В январе — октябре самозанятые Москвы выдали своим клиентам около 254 млн чеков, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. На конец октября средний чек самозанятого — 2833 рублей.
За 10 месяцев текущего года налоговые поступления в московский бюджет от самозанятых составили 17,1 млн рублей, это на 43% больше, чем годом ранее. Всего, отметила Багреева, с 1 января 2019 года они пополнили городской бюджета на 56,3 млрд рублей. самозанятые перечислили в московский бюджет Москвы 17,1 миллиарда рублей — на 43 процентов больше, чем в те же месяцы прошлого года. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 56,3 миллиарда рублей налога на профессиональный доход, отметила заместитель мэра.
Больше интересной информации об экономике города можно найти в официальных каналах столичного Комплекса экономической политикии в мессенджерах Телеграм и MAX.