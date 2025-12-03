В лицее № 1 в подмосковном Ступино приступили к утеплению фасада

Работы по утеплению фасада начались в лицее № 1 города Ступино Московской области. Капитальный ремонт учреждения отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона.
Специалисты приступили к утеплению наружных стен для повышения энергоэффективности здания. Одновременно с работами снаружи здания ведется обновление внутренних помещений лицея общей площадью 3 326 кв. м. Там идет подготовка к замене инженерных сетей, дверей и окон, а также к полной реконструкции санузлов и системы водоснабжения. Будут заменены коммуникации и установлено новое оборудование.
Особое внимание уделяется созданию комфортной среды для школьников. В учреждении появятся современные пространства для занятий и досуга учеников. Помимо обновления фасада и кровли, будут оборудованы современные учебные классы и зоны отдыха для детей. Завершить реконструкцию планируют к 1 сентября 2026 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.