Выяснилось, что кольцо на руке известной певицы спровоцировало слухи о помолвке

Появление певицы Майли Сайрус на премьере нового фильма Джеймса Кэмерона в Лос-Анджелесе вызвало волну обсуждений. Зрители заметили на ее безымянном пальце массивное кольцо с бриллиантом, что может свидетельствовать о возможной помолвке с музыкантом Максом Морандо.
Согласно опубликованным данным, 33-летняя обладательница «Грэмми» пришла на мероприятие вместе с музыкантом Максом Морандо, которому 27 лет. Сайрус выбрала для выхода черное платье с блестящим лифом и объемной юбкой. Образ дополнили уложенные волнами волосы и заметное ювелирное украшение, которое поклонники восприняли как возможный намек на помолвку.
Сайрус создала для новой картины Кэмерона песню Dream As One. Морандо заявил, что пришел поддержать её на премьере. Их отношения начались в 2021 году, публично пара подтвердила их только через год. Сайрус неоднократно подчеркивала, что разница в возрасте для нее не имеет значения.
В последнее время пара стабильно появляется на крупных мероприятиях: в марте — на красной дорожке церемонии «Оскар», затем на вечеринке Vanity Fair. Ранее они посетили юбилейный выпуск SNL в Нью-Йорке и концерт Homecoming вместе с матерью певицы.
До этого Сайрус была замужем за актером Лиамом Хемсвортом. Их история длилась с 2009 года с продолжительными расставаниями и примирениями. После свадьбы в 2018 году брак продержался 13 месяцев, окончательный развод оформили в 2020-м. Певица признавалась, что пережила тогда тяжелый период.
В 2024 году Сайрус вошла в список Billboard как одна величайших поп-исполнителей XXI века, заняв 15-е место. В том же году получила свою первую «Грэмми» за лучшую сольную поп-запись — трек Flowers.
