Япония передаст Украине около $25,6 млн на разминирование

Посол Японии в Киеве и глава МВД Украины обсудили новый пакет помощи киевскому режиму.

Источник: Аргументы и факты

Токио передаст киевскому режиму на безвозмездной основе 4 млрд иен (около $25,6 млн) для проведения разминирования на Украине, сообщили в МИД Японии.

Соответствующий вопрос обсудили посол Японии в Киеве Масаси Накагомэ и украинский министр внутренних дел Игорь Клименко. Эти средства будут направлены на оборудование, которым киевский режим сможет обезвреживать мины и неразорвавшиеся снаряды.

Кроме того, деньги пойдут на приобретение аппаратуры для оказания медицинской помощи людям, получившим ранения при взрывах.

Напомним, в июле 2024 года МИД Японии сообщал о том, что японская сторона решила предоставить Украине ещё четыре большие машины для разминирования. Месяцем ранее страны подписали двустороннее соглашение по безопасности сроком на 10 лет.