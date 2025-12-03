Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде перекрыли улицу Профсоюзную

В Ворошиловском районе Волгограда 3 декабря с 06.00 начало действовать ограничение движение транспорта по улице Профсоюзной.

Как сообщили в администрации Волгограда, дорогу будут перекрывать поэтапно на протяжении трех дней — до 5 декабря включительно.

Данные меры объясняются необходимостью проведения дорожного ремонта на Профсоюзной. Сегодня, 3 декабря, для проезда не доступен участок улицы в границах от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской по направлению движения от Первой продольной в сторону ж/д полотна. Данный отрезок будет закрыт для транспорта до 20.00 4 декабря.

5 декабря с 06.00 до 20.00 перекроют ул. Профсоюзную в границах от Козловской до Социалистической.