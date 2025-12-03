В Волгограде перекрыли улицу Профсоюзную

Данные меры объясняются необходимостью проведения дорожного ремонта на Профсоюзной. Сегодня, 3 декабря, для проезда не доступен участок улицы в границах от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской по направлению движения от Первой продольной в сторону ж/д полотна. Данный отрезок будет закрыт для транспорта до 20.00 4 декабря.