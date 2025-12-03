Движение по улице Лидии Рябцевой в Воронеже восстановили

Аварийные работы на водопроводной линии, из-за которых 2 декабря ограничили движение транспорта возле дома № 49 на улице Лидии Рябцевой, завершились. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».
Речь идет об отрезке от улицы Карпинского до дома № 5 по улице Елецкой. Как рассказали в водоканале, за ночь специалисты заменили два метра поврежденного участка трубы возле дома № 49 на улице Лилии Рябцевой.
Помимо того, что возобновилось движение, 2 декабря около 21:00 у жителей соседних домов восстановилось холодное водоснабжение. Также вернулся к прежнему маршруту автобус № 55.