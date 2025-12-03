Le Monde: Задержание Могерини ввергло в шок дипслужбу ЕС

Задержание бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Бельгии по делу о коррупции стало шоком для европейской дипломатической службы. Об этом в среду, 3 декабря, сообщает Le Monde.
Отмечается, что бывший председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей узнал о случившемся лишь спустя несколько часов, а экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель и Европейская комиссия решили не комментировать ход расследования.
Сам Ван Ромпей в 2020 году подвергался жесткой критике за поддержку кандидатуры Могерини, которая заняла пост без управленческого и академического опыта, передает газета.
Ранее СМИ сообщили, что бельгийские правоохранители задержали Федерику Могерини в рамках расследования дела о мошенничестве, которое связано с финансируемой объединением программой обучения дипломатов. Кроме того, в дипломатической службе ЕС в Брюсселе и нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге прошли обыски.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Евросоюз предпочитает не замечать своих проблем с коррупцией, но постоянно поучает другие государства.