Впервые создан лингвистический атлас прозвищ животных новгородских деревень

Ученые также зафиксировали двойственность народных представлений: если овца считалась чистым, «Божьим» созданием, то коза часто ассоциировалась с нечистой силой. Свинья, несмотря на свое «нечистое» происхождение, символизировала достаток и богатство. Новый метод описания лексики может быть использован для создания тематических словарей и цифровых архивов, которые сделают уникальное языковое наследие русской деревни доступным и понятным для будущих поколений.