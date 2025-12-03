Впервые создан лингвистический атлас прозвищ животных новгородских деревень

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Уникальное лингвистическое исследование провели в Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого (НовГУ). Впервые системно изучены и расшифрованы диалектные названия домашних животных, бытовавшие в новгородских деревнях и зафиксированные в Новгородском областном словаре, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Диалектные словари — это уникальное хранилище не только языковых, но и культурных кодов исчезающей цивилизации. Каждое местное слово несет в себе историю быта, традиций и мировоззрения целых поколений. Исследование НовГУ впервые системно описало, как новгородские крестьяне называли домашних животных и какие народные представления стояли за этими названиями», — пояснили в вузе.
В ходе работы было выявлено 242 диалектных слова, описывающих мир домашней живности. Применение инновационного метода «номинативных гнезд» позволило не просто каталогизировать лексику, но и восстановить культурный контекст, народные представления и хозяйственный уклад новгородского крестьянства.
Исследование показало значительный перевес в лексике в сторону сельскохозяйственных животных. Из 242 слов лишь 15 относились к кошкам и собакам. Эта диспропорция, как отмечается, наглядно демонстрирует приоритеты традиционного уклада: главными были животные, обеспечивающие экономическое благосостояние.
«Для новгородского крестьянина овца, коза или свинья были не просто животными, а источником благосостояния. Например, овцу могли называть “барькой” или “овчишкой”, а старую овцу — “старицей”. Названий для овец-маток было больше, чем для баранов, что подчеркивает их хозяйственную ценность», — пояснила автор проекта Юлия Андреева.
Ученые также зафиксировали двойственность народных представлений: если овца считалась чистым, «Божьим» созданием, то коза часто ассоциировалась с нечистой силой. Свинья, несмотря на свое «нечистое» происхождение, символизировала достаток и богатство. Новый метод описания лексики может быть использован для создания тематических словарей и цифровых архивов, которые сделают уникальное языковое наследие русской деревни доступным и понятным для будущих поколений.