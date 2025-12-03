Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые создан лингвистический атлас прозвищ животных новгородских деревень

Исследователи Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого выявили 242 диалектных слова, описывающих мир домашней живности.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Уникальное лингвистическое исследование провели в Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого (НовГУ). Впервые системно изучены и расшифрованы диалектные названия домашних животных, бытовавшие в новгородских деревнях и зафиксированные в Новгородском областном словаре, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Диалектные словари — это уникальное хранилище не только языковых, но и культурных кодов исчезающей цивилизации. Каждое местное слово несет в себе историю быта, традиций и мировоззрения целых поколений. Исследование НовГУ впервые системно описало, как новгородские крестьяне называли домашних животных и какие народные представления стояли за этими названиями», — пояснили в вузе.

В ходе работы было выявлено 242 диалектных слова, описывающих мир домашней живности. Применение инновационного метода «номинативных гнезд» позволило не просто каталогизировать лексику, но и восстановить культурный контекст, народные представления и хозяйственный уклад новгородского крестьянства.

Исследование показало значительный перевес в лексике в сторону сельскохозяйственных животных. Из 242 слов лишь 15 относились к кошкам и собакам. Эта диспропорция, как отмечается, наглядно демонстрирует приоритеты традиционного уклада: главными были животные, обеспечивающие экономическое благосостояние.

«Для новгородского крестьянина овца, коза или свинья были не просто животными, а источником благосостояния. Например, овцу могли называть “барькой” или “овчишкой”, а старую овцу — “старицей”. Названий для овец-маток было больше, чем для баранов, что подчеркивает их хозяйственную ценность», — пояснила автор проекта Юлия Андреева.

Ученые также зафиксировали двойственность народных представлений: если овца считалась чистым, «Божьим» созданием, то коза часто ассоциировалась с нечистой силой. Свинья, несмотря на свое «нечистое» происхождение, символизировала достаток и богатство. Новый метод описания лексики может быть использован для создания тематических словарей и цифровых архивов, которые сделают уникальное языковое наследие русской деревни доступным и понятным для будущих поколений.