ЕК выступит с предложением о финансировании Киева за счет активов РФ 3 декабря

Европейская комиссия (ЕК) официально выступит в среду, 3 декабря, с предложением о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил источник.
Новость дополняется.
