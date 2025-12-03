Ричмонд
ЕК выступит с предложением о финансировании Киева за счет активов РФ 3 декабря

Европейская комиссия (ЕК) официально выступит в среду, 3 декабря, с предложением о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил источник.

Новость дополняется.