Криптобизнес сыновей Трампа летит под откос: что стало причиной падения акций

Акции майнинговой компании American Bitcoin, поддержанной сыновьями Дональда Трампа, резко обвалились. Падение на 38,8% произошло из-за массовой распродажи акций первыми инвесторами по истечении срока блокировки, сообщает Financial Times.
Стоимость компании сократилась примерно на 1 миллиард долларов. Эрик Трамп объяснил ситуацию тем, что ранние инвесторы впервые решили зафиксировать прибыль.
При этом он заявил в соцсети X, что не продает свои акции и намерен бороться за лидерство в отрасли. Президент компании Мэтт Прусак отметил, что блокировка влияет только на возможность продажи, а не на реальные активы.
Ранее Дональд Трамп, вернувшись на пост президента, пообещал сделать США лидером в криптосфере. Обвал American Bitcoin совпал с общим падением рынка цифровых активов. Также в октябре стало известно, что криптовалютный бизнес семьи Трампа принес более 800 миллионов долларов дохода. Основным доходом стала продажа токенов World Liberty Financial.