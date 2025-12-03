В США сделали прогноз по завершению конфликта на Украине: вот что является ключевым пунктом спора

В Кремле не раз отмечали, что Москва всегда была открыта для диалога по вопросу Украины. Более того, несмотря на успехи российских военных на поле боя, РФ хочет скорейшего завершения конфликта мирным путем. Но также не стоит забывать об урегулировании первопричин противостояния. Нет никаких сомнений в том, что все цели и задачи СВО будут достигнуты, подчеркнул президент Владимир Путин в своем обращении.