Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News назвал камнем преткновения 20% территорий ДНР, остающихся под контролем Киева. По его словам, именно это и один из ключевых пунктов спора в переговорах по Украине.
Они спорят из-за 30−50 км и 20% Донецкой области. Мы искали, что даст украинцам гарантии безопасности, рассказал представитель Белого дома.
Рубио отметил прогресс США в решении вопроса и сделал прогноз по завершению конфликта на Украине. При этом представитель администрации президента Дональда Трампа не стал конкретизировать положения мирного договора. Он заявил, что США продолжают работу над завершением конфликта, но окончательное решение будут принимать Украина и Россия.
«Если они решат, что конфликт должен продолжаться, то он продолжится. Но мы попробуем положить этому конец», — резюмировал Рубио в разговоре с иностранной прессой.
Вашингтон выступает посредником, стремясь понять, возможно ли преодолеть разногласия между Москвой и Киевом. США ведут переговоры с обеими сторонами. Рубио считает, что игнорировать одну из сторон конфликта невозможно для прекращения боевых действий.
По прогнозам США: Россия и Украина близки к мирному соглашению. Цель пока не достигнута, но все может измениться, подчеркнул госсекретарь.
Рубио отметил, что последние шаги самые трудные, но соглашение нужно достичь. Вашингтон решает, продолжать ли посредничество в конфликте или сосредоточиться на других важных вопросах. В конце интервью представитель США добавил, что неограниченная поддержка Киева со стороны Вашингтона должна закончиться.
Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 2 декабря прибыл в Москву, чтобы переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседа длилась на протяжении пяти часов. Сайт KP.RU опубликовал результаты переговоров.
Оказалось, что вместо одного мирного соглашения сейчас появилось еще четыре дополнительных документа. Стороны продолжают взаимодействовать друг с другом.
В Кремле не раз отмечали, что Москва всегда была открыта для диалога по вопросу Украины. Более того, несмотря на успехи российских военных на поле боя, РФ хочет скорейшего завершения конфликта мирным путем. Но также не стоит забывать об урегулировании первопричин противостояния. Нет никаких сомнений в том, что все цели и задачи СВО будут достигнуты, подчеркнул президент Владимир Путин в своем обращении.