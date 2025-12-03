Ричмонд
Стало известно, какой отечественный сериал включили в «Книгу рекордов России»

Сериал «Тайны следствия», главную роль в котором играет заслуженная артистка РФ и народная артистка России Анна Ковальчук, официально признан самым продолжительным проектом российского эфира. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия», отметив, что сериал занесен в «Книгу рекордов России».

По данным канала, проект непрерывно выходит в эфир 20 лет, 11 месяцев и 8 дней — всего 7 648 дней. Вручение почётного сертификата состоялось с участием Анны Ковальчук, исполняющей роль Марии Швецовой на протяжении всей истории сериала.

Добавим, что в сериале задействованы Максим Демченко и актёрская команда, куда входят Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук, Дмитрий Миллер и другие.

Станислав Коненко, руководитель «Книги рекордов России», заявил, что в категории долгоживущих телепроектов установлен первый и пока единственный рекорд. Впереди — 25-й сезон, который отметит четверть века существования сериала.

