Стало известно, какой отечественный сериал включили в «Книгу рекордов России»

По данным канала, проект непрерывно выходит в эфир 20 лет, 11 месяцев и 8 дней — всего 7 648 дней. Вручение почётного сертификата состоялось с участием Анны Ковальчук, исполняющей роль Марии Швецовой на протяжении всей истории сериала.